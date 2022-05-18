"Газель" насмерть сбила ребенка на велосипеде на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Трехлетний мальчик погиб в результате наезда на него автомобиля "Газель" на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что мальчик, находясь на прогулке с бабушкой и дедушкой, случайно выкатился на велосипеде на дорогу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, на месте работают сотрудники ГАИ, а также следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на парковке торгового центра в Химках погиб пятилетний ребенок. Управлявший автомобилем задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.