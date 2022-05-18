Злоумышленники спровоцировали ДТП на МКАД, чтобы ограбить водителя

Фото: МВД России

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые спровоцировали ДТП на МКАД, чтобы ограбить автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники следили за автомобилем 35-летнего иностранца. На МКАД они обогнали его на двух иномарках и, резко затормозив, спровоцировали ДТП", – рассказала Волк.

По ее словам, затем злоумышленники вышли из машин и начали разбивать кувалдами окна в автомобиле потерпевшего. С пассажирского сиденья они взяли сумку с документами и деньгами и, бросив автомобили, скрылись в лесополосе.

Волк подчеркнула, что преступники были осведомлены о том, что в этот день будет перевозиться крупная сумма денег. Но обстоятельства изменились, и их добычей стали восемь тысяч рублей.

Нападавших задержали, их личности установлены. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее адвокат Елена Кудерко предупредила, что опасно оставлять свой номер телефона под стеклом машины. Она пояснила, что в этом случае автомобилист рискует стать жертвой мошенников.

При оставленном номере телефона злоумышленникам становится известно много информации о человеке. В результате владельцу могут позвонить свидетели или потерпевшие от выдуманного ДТП, предлагающие выкупить машину, или мошенники под видом сотрудников ГИБДД или судебных приставов.

