Россиянам назвали самые стойкие к угону автомобили

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Всероссийский союз страховщиков представил результаты нового рейтинга угонозащищенности автомобилей. Об этом сообщает газета "Известия".
Для тестирования были отобраны 18 наиболее популярных моделей. Эксперты оценивали штатную защищенность по нескольким параметрам: легко ли проникнуть внутрь, запустить мотор и двинуться с места, изготовить дубликат ключа, перебить номера.
По результатам исследования выяснилось, что лучше всего защищены от несанкционированного проникновения Audi Q5 и Toyota Corolla. Сложнее всего для злоумышленников будет запустить двигатель и угнать Lexus ES и Audi A6. Кроме того, Lexus ES и RX лучше всего защищены от смены номеров благодаря фирменной маркировке T-Mark.
В свою очередь, в аутсайдерах оказались Lada Granta и Vesta, Renault Logan и Sandero.
Как уточняется в материале, страховщики связывают рост количества угонов с дефицитом автомобилей и проблем с поставками запчастей.
"На фоне дефицита запчастей в зоне риска могут оказаться как массовые автомобили, которые также часто используются в такси и попадают в аварии, например модели Polo, Optima, Rio, Solaris, так и дорогие авто премиум-сегмента", – уточнил представитель компании "АльфаСтрахование".
Ранее сообщалось, что депутаты "Единой России" разрабатывают законопроект, по которому кража машин и продажа их запчастей будут считаться тяжким преступлением. Руководитель фракции Павел Крупник обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть такую инициативу.
Он отметил, что на фоне выхода или приостановки деятельности в России ряда крупных международных компаний по производству, продаже и обслуживанию автомобилей и автокомплектующих растет риск дефицита запчастей и основных агрегатов для автомобилей, которыми уже владеют россияне.
Страховщики предупредили о возможном росте числа угонов и резком повышении стоимости КАСКО
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