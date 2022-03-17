В России могут ужесточить наказание за угон машин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты "Единой России" разрабатывают законопроект, по которому кража машин и продажа их запчастей будут считаться тяжким преступлением. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель фракции Павел Крупник обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть такую инициативу. Он отметил, что на фоне выхода или приостановки деятельности в России ряда крупных международных компаний по производству, продаже и обслуживанию автомобилей и автокомплектующих растет риск дефицита запчастей и основных агрегатов для автомобилей, которыми уже владеют россияне.

На фоне дефицита может вырасти число преступлений, связанных с угонами и кражей частного автотранспорта, чтобы перепродать его на черном рынке. Депутат выразил мнение, что автомобили будут разбираться на части и реализовываться по частям.

Как отметил Крупник, во время выстраивания новых логистических и экономических цепочек может произойти всплеск подобного рода криминальной активности. В связи с этим он подчеркнул, что такие преступления в условиях сложной экономической ситуации в стране должны квалифицироваться как тяжкие.

Фракция планирует подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение сначала в региональную палату, а затем в Федеральное Собрание.

Согласно УК РФ, тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за которые грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что мошенники стали использовать все более технологичные способы кражи автомобилей, поэтому для защиты необходимо выбирать продвинутые системы охраны.

По его словам, угонщики могут использовать считывающие устройства, которые воспроизводят код брелока, а также кодграбберы, которые снимают противоугонные охранные системы двигателя. Рязанов посоветовал ориентироваться на статистику краж и подбирать системы охраны для популярных у автоугонщиков моделей.

Зачастую автоугонщики, чтобы реализовать похищенную машину, не только меняют ее документы, но и внешний вид. Самыми распространенными способами сбыта угнанных транспортных средств являются их продажа по запчастям и реализация по подложным документам.