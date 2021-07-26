Неизвестные с оружием отобрали внедорожник Infiniti у мужчины в Замоскворечье

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

Группа неизвестных вооруженных мужчин похитила внедорожник Infiniti QX в Замоскворечье, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел возле одного из домов на Мытной улице. Злоумышленники имели при себе холодное и огнестрельное оружие. Похищенный автомобиль они сопровождают на Lada Vesta и двух Toyota Camry с госномерами Чеченской Республики.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее безработная жительница столицы рассказала, что из ее BMW украли 390 тысяч рублей и золотые часы.