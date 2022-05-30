Сумку с телом ребенка обнаружили на дне реки в Ростове-на-Дону

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Сумку с телом ребенка обнаружили на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

В вещевой сумке обнаружили тело мальчика с признаками насильственной смерти. На вид ребенку 5–7 лет. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

"Выполняются следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление личности ребенка, обстоятельств его гибели и лиц, причастных к совершению преступления", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области по подозрению в убийстве двух новорожденных задержали женщину. По данным правоохранителей, скелетированные, частично сохранившиеся тела двух новорожденных обнаружили вечером 21 апреля за надворными постройкам возле жилого дома в селе Шагалове Коченевского района.

