Жительница Крыма выбросила новорожденного ребенка в яму общественного туалета

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Крыма, которая подозревается в убийстве новорожденного ребенка.

Как сообщается на сайте регионального СК, инцидент произошел в Сакском районе Крыма. Женщина родила ребенка в марте 2022 года, после чего убила его, завернула тело младенца в несколько пакетов и выбросила в яму общественного туалета.

Подозреваемую задержали, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации "КП-Крым" женщина скрывала свою беременность: стягивала живот и не наблюдалась в женской консультации. О трагедии спустя два месяца узнала ее родственница.

Ранее в Новосибирской области задержали женщину по подозрению в убийстве двух новорожденных. Скелетированные, частично сохранившиеся тела обнаружили вечером 21 апреля за надворными постройкам возле жилого дома в селе Шагалове Коченевского района.

