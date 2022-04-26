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Происшествия

15:59

Женщину задержали по подозрению в убийстве двух новорожденных в Новосибирской области

происшествиярегионы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Новосибирской области задержали женщину по подозрению в убийстве двух новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным правоохранителей, скелетированные, частично сохранившиеся тела двух новорожденных обнаружили вечером 21 апреля за надворными постройкам возле жилого дома в селе Шагалове Коченевского района. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве.

"В качестве свидетелей допрошено свыше 100 человек, получены образцы слюны для сравнительного исследования у 181 человека, проведены обыски, назначены судебные геномные экспертизы. В результате этого была установлена причастность к совершению данного преступления 29-летней жительницы Коченевского района Новосибирской области, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей", – говорится в сообщении.

В региональном управлении МВД рассказали, что в ноябре 2021 года женщина родила двух детей, а после отнесла за сарай. Через некоторое время подозреваемая переехала жить в районный центр. Сама же она рассказала, что после рождения младенцы не подавали признаков жизни.

Ранее сообщалось, что суд арестовал выбросившую ребенка в мусоропровод женщину. Подозреваемая рассказала, что родила девочку в ванной, а после завернула ее в полотенце, положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод с 9-го этажа. Женщина пробудет под стражей два месяца, до 14 июня 2022 года.

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