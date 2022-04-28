Жительница Одинцова арестована по обвинению в убийстве шестилетнего сына во время купания

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Суд арестовал обвиняемую в убийстве шестилетнего сына во время купания 43-летнюю жительницу Кубинки, сообщается на сайте ведомства.

"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – приводятся в сообщении слова старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольги Врадий.

Как уточнила представитель СК, убийство было совершено 26 апреля.

По уголовному делу проводятся следственные действия, место происшествия было осмотрено, свидетели и обвиняемая допрошены. Женщина признала вину и рассказала обстоятельства совершенного преступления.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что женщину, подозреваемую в убийстве 6-летнего сына, задержали в Одинцове. По данным следствия, 43-летняя жительница Кубинки убила ребенка во время купания. Тело обнаружил вернувшийся домой отец. Он вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.