Жительница Одинцова арестована по обвинению в убийстве шестилетнего сына во время купания

18:41
Фото: depositphotos/belchonock
Суд арестовал обвиняемую в убийстве шестилетнего сына во время купания 43-летнюю жительницу Кубинки, сообщается на сайте ведомства.
"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – приводятся в сообщении слова старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольги Врадий.
Как уточнила представитель СК, убийство было совершено 26 апреля.
По уголовному делу проводятся следственные действия, место происшествия было осмотрено, свидетели и обвиняемая допрошены. Женщина признала вину и рассказала обстоятельства совершенного преступления.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что женщину, подозреваемую в убийстве 6-летнего сына, задержали в Одинцове. По данным следствия, 43-летняя жительница Кубинки убила ребенка во время купания. Тело обнаружил вернувшийся домой отец. Он вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: