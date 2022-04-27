Подозреваемую в убийстве 6-летнего сына женщину задержали в Одинцове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщину, подозреваемую в убийстве 6-летнего сына, задержали в Одинцове. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 43-летняя жительница Кубинки убила ребенка во время купания. Тело обнаружил вернувшийся домой отец. Он вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили экспертизы. Также задержанная дала показания. В ближайшее время ей предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения, сообщается на сайте СК.

Ранее дело по факту убийства ребенка в Одинцове поставила на контроль прокуратура Московской области. В ведомстве заявляли о криминальном характере смерти малолетнего.

