Житель Солнечногорска обстрелял сотрудников административно-территориальной инспекции

Фото: телеграм-канал Mash

Житель подмосковного Солнечногорска обстрелял сотрудников административно-территориальной инспекции, заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, 27 апреля в деревне Загорье Солнечногорского городского округа подозреваемый открыл огонь из огнестрельного оружия по представителям административно-территориальной инспекции, прибывшим для осуществления сноса незаконно установленного мужчиной шлагбаума. В результате произошедшего несколько выстрелов попали по автомобилю пострадавших, сотрудникам удалось уехать с места происшествия", – приводятся ее слова на сайте ведомства.

Представитель СК уточнила, что сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В настоящее время следователь осматривает место происшествия, допрашивает подозреваемого, потерпевших и свидетелей. Кроме того, назначен ряд экспертиз.

Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины.

17 апреля в подмосковном Одинцове местный житель застрелил спасателя, когда тот пытался вскрыть дверь в его квартиру.

По данным следствия, сотрудник Мособлпожспас позвонил в дверь одной из квартир многоэтажного жилого дома для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь промышленному альпинисту, который находился снаружи на тросе. Однако владелец жилья выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.

Также сообщалось, что неделю назад у мужчины умерла супруга, после чего он перестал общаться с родственниками. Пнсионер забаррикадировался в своей квартире. В результате правоохранителям удалось попасть внутрь, после чего тот сложил оружие и был задержан.