Житель Солнечногорска обстрелял сотрудников административно-территориальной инспекции

27 апреля, 18:54
Фото: телеграм-канал Mash
Житель подмосковного Солнечногорска обстрелял сотрудников административно-территориальной инспекции, заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"По данным следствия, 27 апреля в деревне Загорье Солнечногорского городского округа подозреваемый открыл огонь из огнестрельного оружия по представителям административно-территориальной инспекции, прибывшим для осуществления сноса незаконно установленного мужчиной шлагбаума. В результате произошедшего несколько выстрелов попали по автомобилю пострадавших, сотрудникам удалось уехать с места происшествия", – приводятся ее слова на сайте ведомства.
Представитель СК уточнила, что сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В настоящее время следователь осматривает место происшествия, допрашивает подозреваемого, потерпевших и свидетелей. Кроме того, назначен ряд экспертиз.
Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины.
17 апреля в подмосковном Одинцове местный житель застрелил спасателя, когда тот пытался вскрыть дверь в его квартиру.
По данным следствия, сотрудник Мособлпожспас позвонил в дверь одной из квартир многоэтажного жилого дома для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь промышленному альпинисту, который находился снаружи на тросе. Однако владелец жилья выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.
Также сообщалось, что неделю назад у мужчины умерла супруга, после чего он перестал общаться с родственниками. Пнсионер забаррикадировался в своей квартире. В результате правоохранителям удалось попасть внутрь, после чего тот сложил оружие и был задержан.
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