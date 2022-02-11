Школьник в Мытищах ударил ножом 13-летнего подростка

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В школе в Мытищах один из учеников ударил ножом 13-летнего подростка. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольгу Врадий.

По факту произошедшего следователи организовали проверку.

"По предварительной информации, 10 февраля в школе в учебной аудитории между двумя учениками произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом в область ключицы", – рассказала Врадий.

Правоохранители опросили очевидцев, сотрудников школы и родителей учеников. Следствию предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова отметила, что в конфликте участвовали только два подростка. Уполномоченный уже поговорила с родителями, директором школы и главврачом.

"Мы проводим собственное расследование этого ЧП. <...> Парень в тяжелом, но стабильном состоянии. Ему провели уже необходимые операции. Я надеюсь на его молодой организм, что он быстро пойдет на поправку и полностью восстановится", – поделилась Мишонова.

Она добавила, что нападавший сожалеет о произошедшем. Пострадавшему мальчику принесли извинения.

"Для нас сейчас важно выяснить, почему конфликт привел к таким серьезным последствиям и можно ли было его предотвратить, насколько оперативно и профессионально в этой ситуации действовала образовательная организация", – заключила Мишонова.

Ранее сообщалось, что первый Восточный окружной военный суд дал 5 лет колонии подростку из города Канска в Красноярском крае по делу о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, создании и хранении взрывчатых средств. Также на осужденного наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.

