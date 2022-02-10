Обвиняемый во взрыве у церковной школы в Серпухове обжаловал арест

Фото: ТАСС/URA.RU/Андреев Владимир

Владислав Струженков, которому предъявлено обвинение во взрыве у дверей православной гимназии в подмосковном Серпухове, обжаловал свой арест, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, который принял решение о заключении молодого человека под стражу.

"В суд поступила жалоба на решение об избрании Струженкову меры пресечения в виде содержания под стражей. Она будет рассмотрена Мосгорсудом в установленном законом порядке", – отмечается в сообщении.

13 декабря 2021 года в женском монастыре Серпухова сработало взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.

Появилась информация, что причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями. В результате взрыва пострадали 10 детей.

Позднее стало известно, что Басманный районный суд столицы арестовал обвиняемого в покушении на убийство по делу о взрыве на территории гимназии до 31 марта 2022 года.

