Устроивший взрыв в гимназии в Серпухове был под деструктивным влиянием из-за рубежа – СК

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Владислав Струженков, устроивший взрыв в гимназии на территории монастыря в подмосковном Серпухове, находился под влиянием зарубежных деструктивных течений, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин РИА Новости.

Бастрыкин отметил, что 18-летний молодой человек признал свою вину. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенном по хулиганским мотивам, а также в незаконном изготовлении взрывчатки.

"Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие", – пояснил Бастрыкин.

По его словам, в настоящее время следствие продолжает выяснение обстоятельств, которые поспособствовали совершению преступления.

13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.

Причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями. В результате взрыва пострадали 10 детей.

