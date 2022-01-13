Галявиев готовился к массовому убийству несколько месяцев – Бастрыкин

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Ильназ Галявиев, совершивший массовое убийство в казанской школе, готовился к преступлению несколько месяцев, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что злой умысел у молодого человека начал формироваться в начале 2021 года. Это происходило под воздействием информации из интернета о деструктивных сообществах.

16 декабря Приволжский суд Казани продлил арест Галявиеву до 11 апреля 2022 года.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы. 12 мая суд заключил его под стражу.

Позднее Галявиев прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала молодого человека невменяемым на момент совершения убийства, а вторая сделала вывод о его полной вменяемости.

