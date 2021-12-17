"Много что могло меня остановить". Устроивший стрельбу в казанской школе – о трагедии

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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, рассказал о трагедии и попросил прощения у семей погибших и пострадавших. Об этом сообщает "Реальное время".

В коротком интервью, взятом в зале суда после продления ареста, Галявиев признал вину по всем статьям обвинения – убийстве девяти человек, уничтожении чужого имущества, изготовлении и хранении взрывчатки. Также молодой человек подтвердил, что совершил преступление в одиночку.

"Да, я один совершил, никто меня не подстрекал. Ни в какой секте не состоял, я сделал все сам", – заявил Галявиев.

На вопрос, раскаивается ли он в содеянном, Галявиев ответил утвердительно и принес извинения близким погибших.

"Конечно раскаиваюсь, но слова не вернут погибших. <...> Прошу прощения. Извините за то, что я сделал", – сказал он.

Отвечая на вопрос, могло ли его что-то остановить непосредственно перед преступлением, Галявиев заявил: "Много чего меня могло остановить на самом деле..."

Также молодой человек рассказал, что не имеет претензий к условиям содержания под стражей. Проводить время в заключении Галявиев предпочитает за чтением литературы, также ему предоставляют возможность видеться с семьей.

"Условия у меня нормальные. С отцом разговаривал неделю назад. Питание хорошее", – добавил Галявиев.

16 декабря Приволжский суд Казани продлил арест Галявиеву до 11 апреля 2022 года.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы. 12 мая суд заключил его под стражу.

Позднее Галявиев прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала молодого человека невменяемым на момент совершения убийства, а вторая сделала вывод о его полной вменяемости.

