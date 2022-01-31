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Происшествия

14:43

Суд арестовал устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове

суды происшествия

Фото: прокуратура РФ/РИА Новости

Басманный районный суд столицы арестовал Владислава Струженкова, обвиняемого в покушении на убийство по делу о взрыве на территории гимназии при женском монастыре в Серпухове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Струженкова о заключении под стражу сроком до 31 марта", – сказала пресс-секретарь.

Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. Струженков был серьезно ранен в результате взрыва и с декабря прошлого года находился в больнице.

13 декабря 2021 года в серпуховском женском монастыре сработало взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.

Сообщалось, что причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями. В результате взрыва пострадали 10 детей.

Суд арестовал устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове

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