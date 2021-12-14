Отец подрывника извинился за сына перед пострадавшими в серпуховском монастыре

15:10
Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
Отец выпускника православной гимназии в Серпухове, который устроил взрыв на территории Введенского Владычного женского монастыря, извинился за сына перед пострадавшими, сообщает Life.ru.
"Естественно, я сожалею о поступке. Не знаю, как вообще он на это пошел. И прошу прощения у всех, кто пострадал. Не знаю, как за его поступок..." – сказал Андрей Струженков.
Отец подростка, устроившего трагедию, также признался, что очень тяжело переживает случившееся. Он пьет таблетки и пытается отойти от случившегося.
Происшествие на территории монастыря произошло 13 декабря около 08:00. Там сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной подрыва мог стать конфликт выпускника с другими воспитанниками и учителями.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.
Позднее в областном Минздраве заявили, что в больницах находятся восемь человек. Там уточнили, что шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия – в тяжелом.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.
Православная гимназия в Серпухове, где прогремел взрыв, пока закрыта
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