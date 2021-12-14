В квартире устроившего взрыв в монастыре в Серпухове нашли компоненты для изготовления СВУ

Устроивший взрыв в Серпухове несколько месяцев собирал бомбу у себя дома. Во время обыска у 18-летнего Владислава Струженкова оперативники нашли компоненты для изготовления взрывного устройства, что подтолкнуло его к преступлению, выясняют. Основным мотивом пока считают месть воспитанникам православной гимназии за буллинг.

В серпуховском женском монастыре 13 декабря сработало самодельное взрывное устройство.

В областном Минздраве заявили, что в больницах находятся восемь человек. Там уточнили, что шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия – в тяжелом.

По факту взрыва Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Расследовать дело будет центральный аппарат СК РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.