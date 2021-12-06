Рашкин прибыл на допрос в СК по делу о незаконной охоте

Фото: ТАСС/Владимир Андреев

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин прибыл на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом сообщат ТАСС.

По данным источника агентства, в ходе допроса парламентарию могут предъявить обвинение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября из-за незаконной охоты на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.

25 ноября депутаты Госдумы по просьбе генпрокурора РФ дали согласие на лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

Позднее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от КПРФ.

