16 января, 21:32

Политика

Президент Чехии пообещал Украине самолеты для уничтожения БПЛА

Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias

Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции в Киеве пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поставить самолеты для уничтожения БПЛА.

"Я надеюсь, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос", – сказал он на видео, которое транслировал один из украинских телеканалов.

Павел добавил, что Прага также может направить Киеву пассивные радары.

При этом ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика больше не будет выделять деньги Украине из государственного бюджета, поскольку у страны нет средств даже "на школьных поваров и неформальных опекунов".

Между тем 16 января Зеленский рассказал, что его страна получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО. С его слов, каждую поставку он "выбивает" из Европы и США.

Некоторые страны Европы отказались приобретать оружие у США для Киева

