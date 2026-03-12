Трамп заявил, что США победили Иран в первый час операции

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска победили в Иране за первый час с начала военной операции.

"Знаете, никогда не хочется говорить о победе слишком рано. Но мы победили. Все было закончено уже в первый час", – сказал глава Штатов на митинге в штате Кентукки, который транслировался на сайте Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что американские бойцы практически уничтожили Иран в ходе текущего конфликта. Он также рассказал, что лично выбирал название для военной операции – Epic Fury ("Эпическая ярость").

В свою очередь, представитель иранских ВС Абольфазль Шекарчи заявил, что Тегеран намерен отомстить Вашингтону и Тель-Авиву за гибель мирных жителей и удары по жилым зданиям в городах Исламской Республики.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после американо-израильских ударов по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и военные базы США в регионе.