ЦБ РФ заявил о сохранении банковской тайны при запуске единого реестра карт

Фото: depositphotos/samsonovs

Единый реестр платежных карт, запуск которого планируется на 2027 год, не будет предоставлять банкам доступ к сведениям о россиянах, составляющим банковскую тайну, сообщила пресс-служба Центробанка России.

"Информация, которая, по сути, является банковской тайной, так и останется банковской тайной. Например, банк не увидит из реестра, сколько у конкретного гражданина карт в других банках и в каких именно", – цитирует заявление регулятора газета "Известия".

Созданием Единой базы данных банковских карт жителей РФ занимается Минцифры совместно с Банком России. Хранилище будет содержать полную информацию о картах, оформленных каждым гражданином, с учетом всех чувствительных аспектов.

По мнению экспертов, такой реестр может стать инструментом борьбы с мошенничеством и дропперами. В частности, он позволит детализировать информацию и выявлять подозрительные операции.

Разработка перечня также является частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, внесенного правительством в декабре 2025 года. Также в него вошли ограничения на количество карт для каждого россиянина – не более пяти в одном банке и не более 20 суммарно во всех кредитных организациях.