ЦБ напомнил о запрете на выдачу карт клиентам из базы данных о мошенниках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 сентября банки в России обязаны отказывать в выдаче карт или открытии онлайн-банка клиентам, внесенным в специальную базу данных Центробанка о мошеннических операциях, сообщил регулятор в своем телеграм-канале.

"Банк уведомит об этом человека и укажет причины отказа", – заявили в ЦБ.

По данным регулятора, ограничение действует только на период нахождения сведений о человеке в базе данных. После исключения информации из реестра банк не вправе отказывать в предоставлении услуг при отсутствии других ограничений.

Как пояснил ЦБ, эта мера направлена на борьбу с мошенниками и дропперами – лицами, которые получают банковские карты для обналичивания и вывода похищенных средств.

Ранее сообщалось, что российские банки в третьем квартале 2025 года предотвратили 28,5 миллиона мошеннических операций. Однако злоумышленникам удалось похитить 8,2 миллиарда рублей. Объем предотвращенных хищений составил 3,51 триллиона рублей.

