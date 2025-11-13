Российские банки за три месяца отразили 28,5 млн попыток мошеннических атак

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банки России с июля по сентябрь 2025 года предотвратили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций, сообщил ЦБ РФ в Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств.

"В III квартале злоумышленникам удалось совершить 460,1 тысячи мошеннических операций, что на 51% больше по сравнению со средним значением за последние 4 квартала", – говорится в сообщении.

По данным ЦБ, в общей сумме мошенники похитили со счетов россиян 8,2 миллиарда рублей. Пострадавшие стали чаще сообщать о похищении даже небольших сумм, отмечает Банк России.

При этом объем предотвращенных мошеннических хищений за три месяца составил 3,51 триллиона рублей. Этот показатель на 786 миллиардов рублей меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала.

Ранее Банк России инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических сайтов. Это было сделано за 9 месяцев 2025 года. Уточнялось, что в первом полугодии было заблокировано более 20 тысяч таких ресурсов.