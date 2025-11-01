Банк России: монотонная речь без эмоций может говорить о дипфейке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Неестественная и монотонная речь без эмоций может служить признаком дипфейка. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Банк России.

Как отметили в ведомстве, с развитием технологий качество дипфейков растет. При этом простому человеку становится все сложнее обнаружить подделку голосового или видеосообщения. Мошенники используют их, чтобы красть деньги, после чего вернуть средства становится очень сложно.

Однако, указали в Центробанке, определить обман можно по ряду признаков. Например, роботизированная речь может резко обрываться. Также возможно нарушение синхронизации между речью и движением губ.

"Неестественная мимика – редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы. Но чаще всего даже нет смысла гадать, дипфейк перед вами или нет", – отметили в ЦБ.

В банке подчеркнули, что, если знакомый прислал голосовое или видео, где речь идет о деньгах или финансовой помощи, нужно сперва связаться с самим человеком. При этом использовать для связи следует альтернативный способ, наиболее безопасным в таком случае является прямой звонок.

Также можно задать собеседнику "проверочный" личный вопрос, ответ на который знает только настоящий близкий.

Как сообщалось ранее, мошенники создают убедительные голосовые копии знакомых или родственников жертв, используя нейросети на базе искусственного интеллекта. Для этого требуется короткий образец голоса, который можно добыть с помощью соцсетей или просто записав разговор по телефону.

Люди теряют бдительность, услышав в трубке знакомый тембр и манеру речи. Что это был обман, пострадавшие осознают позднее.