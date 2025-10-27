В Роскачестве заявили, что мошенники подделывают голоса для кражи денег россиян

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Мошенники активно применяют технологию подделки голоса для кражи денег у россиян, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в разговоре с RT.

Он объяснил, что злоумышленники создают убедительные голосовые копии знакомых или родственников жертв, используя нейросети на базе искусственного интеллекта. Для этого требуется короткий образец голоса, который можно добыть из аудио- или видеозаписей в соцсетях, а также просто записав разговор по телефону.

Эксперт отметил, что люди теряют бдительность, услышав в трубке знакомый тембр и манеру речи, из-за чего переводят деньги без лишних сомнений. О том, что это был обман, пострадавшие осознают позднее.

"Эволюцией" такой схемы становятся видеозвонки с использованием технологии дипфейка, которые выводят обман на новый уровень и являются более опасными, обратил внимание Кузьменко. Во время голосового звонка можно положить трубку и перезвонить на настоящий номер или написать в мессенджер для подтверждения, но с дипфейком все иначе.

"Этот мощный эффект присутствия сметает последние барьеры осторожности, заставляя мозг поверить в реальность происходящего", – пояснил Кузьменко.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать гражданам письма на электронную почту, в которых находится фишинговая ссылка якобы для получения приза за активность на маркетплейсе. Однако, если нажать на нее, будет автоматически установлено вредоносное программное обеспечение, благодаря которому злоумышленники получают удаленный доступ к телефону или компьютеру.

