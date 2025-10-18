Мошенники стали красть деньги и доступ к "Госуслугам" через фальшивые объявления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники стали красть деньги и доступ к "Госуслугам" через поддельные объявления. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.

"Ссылка ведет на фишинговый сайт, где предлагают ввести данные от "Госуслуг", чтобы получить компенсации, субсидии, выплаты, льготы и так далее. Если ввести данные, мошенники получат доступ к госуслугам и ко всем данным, что в них находятся", – говорится в сообщении.

Ведомство порекомендовало соблюдать бдительность и не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам.

Кроме того, в МВД предупредили о другой новой схеме мошенничества. Она заключается в предложении якобы выгодного обмена валюты в мессенджере Telegram. Аферисты создают чаты и боты, обещая более выгодные условия, чем банки и лицензированные обменные пункты.

Ранее аналитики выяснили, что на россиян в возрасте 25–39 лет приходится больше всего упоминаний о случаях обмана со стороны кибермошенников в соцсетях. В настоящее время в зоне риска находятся не пенсионеры, а экономически активные россияне, IT-специалисты и крупные компании. В основном злоумышленники атакуют на сайтах госслужб и ведомств, выдавая себя за представителей тех или иных структур.

