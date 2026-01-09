Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 января, 23:56

Город

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В течение всего светового дня освобождаются от снега дворы, очищаются крыши жилых домов и выступающие элементы фасадов зданий. Вечером продолжаем работы по очистке пешеходных зон, общественных пространств, погрузке и вывозу сформированных за день снежных валов", – говорится в сообщении.

Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к соцобъектам, остановкам, станциям метрополитена и МЦК.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад сохранится до утра 10 января. При этом он сопровождается сильными порывами ветра.

В связи с этим горожан попросили быть внимательными на улице, а автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

Из-за непогоды в Москве возможны локальные корректировки работы наземного транспорта. Пассажирам рекомендовали следить за объявлениями водителей. Кроме того, москвичей призвали выбирать для поездок по городу метро.

Аэропортовые службы переведены в усиленный режим работы. В гаванях задержано более 55 рейсов и отменено почти 30. Однако массовых скоплений пассажиров в терминалах не наблюдается.

Вместе с тем в городе скорректируют системы отопления. В столице уже сформированы аварийные бригады энергетиков. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме.

Уличные мероприятия в московских парках перенесли из-за снегопада

город

