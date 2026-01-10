Государственные пенсии по инвалидности проиндексируют с 1 апреля

Фото: depositphotos/zaktatyana

С 1 апреля в России будет проведена индексация государственных пенсий по инвалидности. Повышение коснется социальных пенсий и ряда других выплат для льготных категорий граждан. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, индексация составит 6,8%, что соответствует росту прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год. Повышение затронет получателей государственных пенсий по инвалидности.

К этим категориям относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных Сталинграда и Севастополя, лица, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф, военнослужащие-инвалиды, включая призывников, ополченцев Донбасса и добровольцев Вооруженных Сил Российской Федерации, а также дети-инвалиды и инвалиды с детства, имеющие право на социальную пенсию.

Ярослав Нилов также отметил, что на окончательную сумму пенсии могут влиять дополнительные надбавки. К ним относятся выплаты за иждивенцев, за проживание в районах Крайнего Севера или в местностях с тяжелыми климатическими условиями. Кроме того, для инвалидов первой группы и граждан, достигших 80-летнего возраста, предусмотрена специальная надбавка по уходу.

Ранее РИА Новости со ссылкой на документы кабмина сообщили, что в России продолжится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Данная мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.