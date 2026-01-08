В России продолжится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Фото: depositphotos/zaktatyana

Российское правительство планирует продолжить проведение ежегодного перерасчета пенсий для работающих пенсионеров в последующие годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы кабмина.

Согласно информации агентства, страховые пенсии работающих пенсионеров продолжат пересчитывать с учетом совершенных взносов за прошедший год.

В документах подчеркивается, что мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что работающие пенсионеры, чья пенсия не увеличивалась в 2016–2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций.

Кроме того, депутат напомнил, что неработающим пенсионерам положена доплата до уровня прожиточного минимума, если их выплаты меньше этого уровня.