02:55Общество
В России продолжится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
Фото: depositphotos/zaktatyana
Российское правительство планирует продолжить проведение ежегодного перерасчета пенсий для работающих пенсионеров в последующие годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы кабмина.
Согласно информации агентства, страховые пенсии работающих пенсионеров продолжат пересчитывать с учетом совершенных взносов за прошедший год.
В документах подчеркивается, что мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что работающие пенсионеры, чья пенсия не увеличивалась в 2016–2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций.
Кроме того, депутат напомнил, что неработающим пенсионерам положена доплата до уровня прожиточного минимума, если их выплаты меньше этого уровня.