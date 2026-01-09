Делегация США прибыла в Каракас для оценки восстановления работы дипмиссий

Фото: Москва 24

Делегация Госдепартамента США прибыла в Каракас для оценки возможного восстановления работы дипломатических миссий. После этого Венесуэла намерена отправить своих дипломатов в Вашингтон, заявил глава МИД государства Иван Хиль в своем телеграм-канале

По его словам, правительство Венесуэлы решило начать пробный дипломатический процесс, направленный на восстановление миссий в обеих странах для рассмотрения последствий захвата президента республики Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли Мадуро и его жену. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Во время первого заседания в Нью-Йорке президент Венесуэлы и его супруга заявили о своей невиновности. Мадуро также указал, что продолжает являться главой страны.

МИД РФ, в свою очередь, заявил о готовности оказывать Венесуэле необходимую поддержку, указав, что РФ приветствует усилия страны по защите суверенитета и национальных интересов.

