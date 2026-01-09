Пилоты вертолетов пострадали в ходе военной операции США в Венесуэле

Фото: ТАСС/AP/Matias Delacroix

Пилоты американских вертолетов пострадали во время проведения военной операции США в Венесуэле. Об этом в интервью Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, пилоты получили серьезные ранения. Одна сейчас все пострадавшие находятся в хорошей форме.

Военные США провели операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли Мадуро и его жену. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Позже в СМИ появилась информация о том, что во время операции пострадали 7 американских военнослужащих. Согласно данным журналистов, пять из них уже вернулись в строй, еще двое – восстанавливаются.

При этом венесуальская сторона заявила о не менее ста погибших. Среди них как военные, так и гражданские лица.