Fox News: в ходе операции в Венесуэле пострадали 7 военнослужащих США

Семь американских военнослужащих пострадали при проведении операции США против Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника.

По информации источника, пять из них уже вернулись в строй, еще двое - восстанавливаются. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

При этом агентство Associated Press также отмечает, что речь идет об огнестрельных и осколочных ранениях.

Сам президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что ни один американский военный не погиб в ходе проведения операции.

Вооруженные силы США 3 января провели спецоперацию на территории Венесуэлы. В результате были задержаны и вывезены из страны действующий президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес.

Как сообщается, операция была санкционирована американским руководством, а Дональд Трамп публично обвинил венесуэльских лидеров в причастности к "наркотерроризму", направленному против граждан Соединенных Штатов.

По предварительным данным, в ходе боевых столкновений погибли около 80 жителей Венесуэлы. Потери включают как военнослужащих, так и гражданских лиц. В связи с этим в стране был объявлен недельный траур.