07 января, 05:28

Происшествия
Fox News: в ходе операции в Венесуэле пострадали 7 военнослужащих США

В ходе операции в Венесуэле пострадали 7 военнослужащих США – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Семь американских военнослужащих пострадали при проведении операции США против Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника.

По информации источника, пять из них уже вернулись в строй, еще двое - восстанавливаются. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

При этом агентство Associated Press также отмечает, что речь идет об огнестрельных и осколочных ранениях.

Сам президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что ни один американский военный не погиб в ходе проведения операции.

Вооруженные силы США 3 января провели спецоперацию на территории Венесуэлы. В результате были задержаны и вывезены из страны действующий президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес.

Как сообщается, операция была санкционирована американским руководством, а Дональд Трамп публично обвинил венесуэльских лидеров в причастности к "наркотерроризму", направленному против граждан Соединенных Штатов.

По предварительным данным, в ходе боевых столкновений погибли около 80 жителей Венесуэлы. Потери включают как военнослужащих, так и гражданских лиц. В связи с этим в стране был объявлен недельный траур.

происшествияза рубежом

