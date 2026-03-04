Суд оштрафовал разработчика игр Battlestate Games на 2 млн рублей

Фото: 123RF.соm/splitov27

Компания – разработчик игр Battlestate Games оштрафована на 2 миллиона рублей за нарушение закона в области персональных данных. Решение вынес Таганский суд, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию признали виновной в невыполнении обязанности по обеспечению записи, систематизации, накоплению, хранению и уточнению персональных данных россиян.

Ранее сообщалось, что за покупку серии игр S.T.A.L.K.E.R. россиянам может грозить административная и уголовная ответственность. В ноябре прошлого года Генпрокуратура отмечала, что разработчик игры, компания GSC Game World, была признана нежелательной в России.

Такой статус налагает полный запрет на деятельность компании, которая, по мнению прокуратуры, представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России.

В связи с этим россиян призвали избавиться от любой продукции, связанной с компанией, в том числе и от игры S.T.A.L.K.E.R. Депутат Антон Горелкин предположил, что маркетплейсы перестанут продавать не только видеоигры организации, но и любую связанную с ней атрибутику.