Фото: youtube.com/GSCGameWorldOfficial (компания GSC Game World признана нежелательной в РФ)

Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. компания GSC Game World признана нежелательной в России, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, компания была учреждена в Киеве в 1995 году. Среди основных видов деятельности – компьютерное программирование, разработка компьютерных игр, предоставление программного обеспечения, консультирование по вопросам IT-технологий.

Однако теперь в "фокусе интересов" GSC Game World находится финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и формирование образа России как "государства-агрессора".

Компания распространяла дискредитирующие материалы, а также неоднократно объявляла о сборе средств как на собственном сайте, так и через фонд помощи украинским военнослужащим. В частности, в 2022 году руководство перевело фонду около 17 миллионов долларов, на которые были приобретены ударные БПЛА, их комплектующие и автомобили.

Помимо этого, в 2024 году была выпущена компьютерная игра, которая продвигала украинские нарративы и содержала агрессивный русофобский контент.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура признавала нежелательной деятельность международной неправительственной организации (НПО) Amnesty International (AIL). По данным ведомства, штаб-квартира компании, базирующейся в Лондоне, стала центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных союзниками Киева.

