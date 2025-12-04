Форма поиска по сайту

04 декабря, 10:18

Технологии
Юрист Хаминский: покупка игры S.T.A.L.K.E.R грозит уголовной ответственностью

Россиян предупредили об уголовной ответственности за покупку игры S.T.A.L.K.E.R

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За покупку серии игр S.T.A.L.K.E.R. россиянам может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на юриста, руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

В ноябре Генпрокуратура сообщала, что разработчик игры S.T.A.L.K.E.R., компания GSC Game World, была признана нежелательной в России. В ведомстве заявляли, что причиной стала финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и формирование образа России как "государства-агрессора".

Хаминский пояснил, что статус нежелательной организации налагает полный запрет на деятельность компании, которая, по мнению прокуратуры, представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России.

Под запрет подпадают создание филиалов, банковские операции, распространение материалов, а также любая поддержка со стороны граждан, включая покупку и продвижение игр.

По словам юриста, законодательством запрещается публикация ссылок на сайты организации и их финансовая поддержка. Участие гражданина в деятельности нежелательной организации грозит штрафом до 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении – уголовным преследованием.

За финансирование организации предусмотрена ответственность по части 2 статьи 284.1 УК РФ ("Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, предназначенных для обеспечения деятельности нежелательной организации") с лишением свободы до 5 лет.

Юрист отметил, что случай покупки и распространения игр GSC Game World будет расцениваться как финансирование нежелательной организации.

Ранее россиян призвали избавиться от любой продукции, связанной с компанией, в том числе и от игры S.T.A.L.K.E.R. Депутат Антон Горелкин предположил, что в скором времени маркетплейсы перестанут продавать не только видеоигры организации, но и любую связанную с ней атрибутику.

Видеоигру S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии могут запретить в России

