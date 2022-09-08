Фото: YouTube/GSC Game World

Компания Microsoft отменила предзаказ на S.T.A.L.K.E.R. 2 и начала возвращать деньги пользователям, которые оформили заказ. Об этом сообщает DTF.

В Сети пользователи начали рассказывать, что получили сообщения об отмене заказов от игрового сервиса. Компания вернула и потраченные деньги.

В Microsoft пояснили, что все из-за того, что дата выпуска игры изменилась на неподтвержденную дату в будущем.

Представители GSC Game World поведали, что это обычное решение при переносе сроков выхода игр. Вместе с тем в студии отметили, что геймеры смогут снова оформить предзаказ позже.

Ранее Apple представила iPhone 14 в четырех модификациях. Разработчики пообещали, что батарейки хватит на сутки. В новом устройстве расширен функционал дисплея и камеры. В моделях Pro и Pro Max основная 48-мегапиксельная камера выполняет около четырех триллионов операций на одну фотографию.

