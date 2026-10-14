ФСБ заявила о причастности баталхаджинцев к вооружению террористов, напавших на "Крокус"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Члены "Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева" (баталхаджинцы; террористическая организация, запрещенная в России) причастны к нападению на концертный зал "Крокус Сити Холл" и некоторым другим громким терактам, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, члены общины вооружили автоматическим оружием и боеприпасами террористов, расстрелявших посетителей концертного зала "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года. В результате погибли 147 человек, более 300 получили повреждения различной степени тяжести.

Баталхаджинцев также связывают с нападением на органы власти Ингушетии 21–22 июня 2004 года, жертвами которого стали 78 человек, и с подрывом поезда "Невский экспресс" в Тверской области 27 ноября 2009 года, где погибли 27 человек.

Кроме того, они причастны к теракту против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в декабре 2024 года. По версии ФСБ, члены запрещенной организации оказали содействие спецслужбам Украины в этом преступлении.

Также баталхаджинцы с 1990-х годов взаимодействовали с другими террористическими организациями и обеспечивали террористические и экстремистские формирования, противостоящие российским войскам на Украине.

Ранее Верховный суд России признал "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева" террористической и запретил ее деятельность на территории страны. При этом боевое крыло террористической организации еще в 2022 году было включено в федеральный список террористических организаций.

