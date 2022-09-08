Компания Apple представила новый iPhone 14

Apple представила iPhone 14 в четырех модификациях. Обещают, что батарейки хватит на сутки, расширен функционал дисплея и камеры. В моделях Pro и Pro Max основная 48-мегапиксельная камера выполняет около четырех триллионов операций на одну фотографию.

Стоить гаджет будет около тысячи долларов. По новому курсу это было бы недорого, по сравнению с предыдущими разами. Но, скорее всего, заплатить придется больше. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.