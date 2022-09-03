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Сергей Собянин призвал москвичей проголосовать 9–11 сентября на выборах муниципальных депутатов. Об этом он написал на своем личном сайте.

По словам мэра, партия "Единая Россия" идет на них большой командой кандидатов, которая сформирована вместе с региональной общественной организацией "Мой район".

"На выборы идут учителя и врачи, предприниматели и работники социальной сферы, местные активисты и волонтеры – те, кто любит Москву и свой район. Они знают, где не хватает клумб, а где лавочек, где нужно обустроить спортивную площадку и в каком здании нужен ремонт. Кандидаты в депутаты от "Единой России" готовы отстаивать интересы москвичей и делать для развития районов все, что в их силах. Именно поэтому крайне важно поддержать их – благодаря этому город станет еще лучше и удобнее для жизни", – подчеркнул Собянин.

Отдать свой голос за кандидата в депутаты москвичи смогут на участке или онлайн – в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Голосовать смогут жители всей Москвы, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО. В этом году 125 комиссий будут параллельно считать голоса, а значит результаты появятся максимально оперативно.

В этом году ДЭГ стал еще удобнее: участвовать в нем можно без предварительной регистрации. Москвичи смогут уже в дни голосования решить, идти на участок или сделать выбор по телефону. Это стало возможным благодаря внедрению электронного реестра избирателей.

Раньше списки велись на бумаге, данные формировались в государственной автоматизированной системе "Выборы", потом распечатывались на участках, а комиссии вручную проводили в них записи, вычеркивания. Теперь все списки останутся в компьютере. Как только конкретный человек получает бюллетень – бумажный или электронный – отметка об этом тут же появляется в электронном реестре, а остальные способы голосовать блокируются.

Благодаря использованию электронного реестра исчезнут ошибки, связанные с хранением данных на бумаге. Электронный реестр избирателей не может посмотреть не ту строку, потерять список открепившихся избирателей или спутать двух тезок по ФИО. Процесс голосования тоже станет быстрее: на поиск человека по электронной базе нужно гораздо меньше времени, чем по бумажному списку.

Москва стала первым регионом страны, в котором прошли электронные выборы. Это произошло в 2019 году. За три года система ДЭГ отлично зарекомендовала себя благодаря своей надежности, безопасности и абсолютной невозможности вмешаться в процесс голосования извне. Система электронного голосования в Москве имеет многоступенчатую систему защиты.

С 2019 года в системе проголосовало более 2,5 миллиона москвичей. Несмотря на множественные попытки взлома системы, ни одна из них не увенчалась успехом и не оказала влияния на результаты голосования.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

