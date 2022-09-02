Около 10,5 тыс наблюдателей зарегистрировались для работы на выборах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 10,5 тысячи наблюдателей зарегистрировались для работы на выборах 9–11 сентября в Москве. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев.
Он напомнил, что в Москве уже завершается набор в корпус наблюдателей Общественной палаты. Все они должны пройти обучение.
"Радует, что порядка трети наблюдателей уже имели опыт этой работы, вместе с нами были не в одной кампании, люди проверенные и подготовленные", – подчеркнул Ковалев.
Глава Общественного штаба напомнил и о системе "Мобильный наблюдатель", которая позволит снять большое число технических вопросов с наблюдателей.
Ранее Ковалев напомнил, что все избирательные участки будут обеспечены наблюдателями. Он подчеркнул важность контроля хода голосования. За выборами также будут следить наблюдатели от политических партий. При этом Ковалев отметил недобор партиями необходимого количества людей на некоторые участки. Штаб предложил обучить представителей тех или иных партий.
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