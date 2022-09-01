Штаб по контролю за выборами в Москве заявил о готовности обучить наблюдателей от партий

14:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал, что все избирательные участки будут обеспечены наблюдателями. Он подчеркнул важность контроля хода голосования.
"На всех избирательных участках будут присутствовать независимые наблюдатели. Стоит отметить, что они представят Общественную палату столицы. Также за контролем будут следить и наблюдатели от политических партий", – прокомментировал Ковалев в телеграм-канале "Общественный штаб: выборы-2022".
Он также рассказал о недоборе партиями необходимого количества людей на некоторые участки. Штаб предлагает обучить представителей тех или иных партий.
Выборы муниципальных депутатов пройдут на 3 267 участках. Также жители Москвы смогут проголосовать в онлайн-формате. Выборы пройдут с 9 по 11 сентября.
Ранее сообщалось, что в штаб наблюдателей зарегистрировали 10 300 заявок от тех, кто хочет поработать на выборах. Обучение прошли уже 8 000 человек.
Как проголосовать онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве
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