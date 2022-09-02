Москвичам рассказали, кто пришлет код для участия в акции "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве избиратели начали получать СМС с уникальными кодами участников программы "Миллион призов". Однако вместе с тем гражданам приходят сообщения и от мошенников, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Официальные СМС поступают от столичного департамента информационных технологий, а в поле "отправитель" значится DIT_MOS.

При этом сообщение должно содержать следующий текст: "Поздравляем! Для участия в акции #ВыбираемВместе2022 Вам присвоен уникальный код участника – ХХХХ–ХХХХ–ХХ. В этом году среди участников разыграют 100 автомобилей и более 600 тысяч призов номиналом от 3 000 до 10 000 баллов. Определение победителей состоится 10, 11 и 12 сентября 2022 года. Подробная информация – на сайте mos.ru/m/b8S22I. Отказаться от участия можно по ссылке: mos.ru/otkaz".

Кроме того, у акции есть один официальный канал в Telegram. Чат-бот активируется в ответ на запрос пользователя. Сообщения из других мессенджеров не имеют отношения к программе.

Рассылка кодов завершится к 7 сентября, а розыгрыши призов пройдут 10, 11 и 12 сентября. Чтобы принять участие в акции, необходимо проголосовать онлайн до 20:00 в день накануне.

Ранее сообщалось, что проверить выигрыш можно будет на следующий день после участия в голосовании с 12:00. На сайте будет необходимо авторизоваться с учетной записью mos.ru. Известно, что в рамках программы для избирателей подготовили специальные призы: 100 автомобилей и от 3 000 до 10 000 призовых баллов, которые они смогут потратить на покупки у партнеров.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

