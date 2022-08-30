Москвичи с детьми смогут потратить баллы "Миллиона призов" на посещение парка развлечений

13:07
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Москвичи смогут потратить баллы акции программы "Миллион призов", в том числе на билеты в парки развлечений. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Дети смогут прокатиться на аттракционах, ознакомиться с площадками, посвященными героям известных мультфильмов, полазать в веревочном парке, а также погладить хаски и альпака.
Кроме того, потратить баллы можно будет на билеты в Музей мороженого, который располагается на самой высокой смотровой площадке Москвы. Там гостям расскажут, как производится шоколад.
Партнерами программы стали уже 170 компаний. Кроме того, обладатели баллов смогут потратить их в магазинах одежды и обуви, цветов и ювелирных изделий, аптеках, кафе, а также в других торговых точках и учреждениях.
В 2022 году москвичи впервые смогут обменять призовые баллы на билеты в столичные театры и музеи. В список учреждений включены Московский театр юного зрителя, Ленком Марка Захарова, Театр имени Моссовета и другие культурные учреждения.
В репертуаре театров есть представления для зрителей любой возрастной категории. Например, школьники смогут посмотреть представления с животными или созданные по мотивам известных сказок.
Родители школьников смогут потратить баллы в детских магазинах. Там есть все необходимое для школы: форма, канцтовары, одежда для дополнительных занятий и другие товары. Для детей младшего возраста можно будет приобрести памперсы, детское питание и развивающие книги.
Выиграть баллы можно, приняв участие в дистанционном электронном голосовании, которое состоится с 9 по 11 сентября. Избиратель сможет стать обладателем автомобиля или от 3 000 до 10 000 призовых баллов (один балл равен одному рублю).
Проверить возможность проголосовать онлайн можно в личном кабинете на mos.ru.
До этого член Общественной палаты Москвы Павел Данилин заявил, что более 40% человек планируют проголосовать на сентябрьских выборах муниципальных депутатов онлайн. По его словам, внимания к кампании в 2022 году оказалось больше, чем до этого.
Электоральный эксперт Наталия Елисеева предположила, что явка на сентябрьских выборах 2022 года станет больше, чем в 2017 году.
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