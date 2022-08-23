Более 40% избирателей на выборах в Москве готовы проголосовать онлайн – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дистанционное электронное голосование с каждым годом пользуется все большей популярностью среди избирателей. Член Общественной палаты Москвы Павел Данилин заявил, что более 40% человек планируют проголосовать на сентябрьских выборах муниципальных депутатов онлайн.
"43% за (электронное голосование) – и это очень значимый результат. Именно этот показатель готовности людей голосовать через ДЭГ – он серьезным образом повлияет на результат", – заявил он на пресс-конференции "Предвыборные настроения москвичей".
Данилин также отметил, что внимания к этой муниципальной кампании оказалось немного больше, чем обычно.
Электоральный эксперт Наталия Елисеева сообщила, что рост интереса жителей к выборам подтвердился исследованиями, из чего можно сделать вывод, что явка на предстоящих выборах станет выше, чем в 2017 году.
Исследование ИНСОМАР, по словам Елисеевой, показало, что 86–88% избирателей хотят дальней реализации программы "Мой район", которая была учреждена Сергеем Собяниным. 72% респондентов довольны итогами программы.
Ранее организаторы акции программы "Миллион призов" рассказали, как обменять баллы на билеты в музеи и театры. Уточняется, что партнерами акции стали 18 музеев и 22 столичных театра, в том числе "Современник", "Мастерская Петра Фоменко" и другие.
В рамках сентябрьских выборов для участников ДЭГ в Москве разыграют 100 автомобилей, а также 3, 4, 5 и 10 тысяч призовых баллов. Потратить баллы также можно в магазинах одежды и обуви, кафе, ресторанах и других организациях, которые входят в список партнеров программы.
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