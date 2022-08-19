Путин встретился с главой ЦИК РФ Памфиловой

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел встречу с главой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллой Памфиловой. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча состоялась в Сочи, где ранее президент встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"В сентябре выборы, предвыборная кампания в стране фактически началась", – заявил президент в ходе встречи.
Путин также отметил, что не сомневается в способствовании выборов развитию надежных и демократических политической системы и общества в России, которые требуются стране для того, чтобы чувствовать себя уверенно.
Кроме того, по словам президента, ЦИК должен к каждому из кандидатов относиться одинаково.
"Нужно, чтобы объективно относились ко всем кандидатам", – сказал Путин.
До этого стало известно, что более 5 тысяч москвичей записались в наблюдатели за выборами. Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами рассказал его руководитель Вадим Ковалев.
Как отметил Ковалев, для наблюдателей разработан специальный образовательный курс. Он начнется в онлайн-формате с 24 августа.
Кроме того, пресс-служба Общественной палаты Москвы сообщила, что все избирательные участки на выборах 2022 года оснастят специальными сканерами, которые будут идентифицировать граждан.
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко пояснил, что для идентификации достаточно будет приложить первую страницу паспорта к сканеру. После этого вся нужная информация появится на мониторе компьютера члена избирательной комиссии.
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