Сверять личность избирателей на выборах 9–11 сентября будут при помощи сканеров – ОШ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Все избирательные участки на выборах 2022 года оснастят специальными сканерами, которые будут идентифицировать граждан. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Москвы.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко пояснил, что для идентификации достаточно будет приложить первую страницу паспорта к сканеру. После этого вся нужная информация появится на мониторе компьютера члена избирательной комиссии.

"Он сможет удостовериться, что владелец паспорта обладает активным избирательным правом: зарегистрирован в том избирательном округе, к которому относится участок, и достиг совершеннолетия", – сказал Костырко.

По его словам, сканер паспортов наряду с электронным реестром избирателей позволить исключить попытки двойного голосования. Костырко объяснил, что избирательная комиссия будет сразу же получать оповещения о том, что человек ранее получал бумажный или электронный бюллетень.

"После предъявления паспорта избирателю останется получить бюллетень, расписаться за него на сенсорном экране и пройти в кабину для голосования", – заключил Костырко.

В начале июня в ЦИК РФ объявили о старте избирательной кампании по выборам. Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

