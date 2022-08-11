В ОШ рассказали о новых инструментах контроля за чистотой онлайн-голосования в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

У наблюдателей на осенних выборах впервые появится возможность записывать в блокчейн проверочные транзакции о ходе голосования, сообщается на сайте Общественной палаты Москвы.

"Наблюдатели впервые смогут записывать в блокчейн проверочные транзакции, чтобы потом найти их и убедиться, что они остались на своем месте — то есть цепочка данных о ходе голосования не прерывалась и не менялась. Это принципиально новый, еще более надежный алгоритм защиты блокчейна", – отметил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он также отметил, что московскими разработчиками была создана новая технология для всего блокчейна.

Кроме того, возможность проконтролировать ход электронного голосования будет у членов территориальных избирательных комиссий (ТИК), где в бумажном виде будут находиться данные из блокчейна. Как отметили в Общественной палате, такая мера позволит обеспечить дополнительный контроль за системой онлайн-голосования.

Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев подчеркнул важность обеспечения открытости для наблюдателей дистанционного голосования. "Это позволит повысить доверие к результатам выборов в целом и как следствие, легитимность будущих депутатов и их способность принимать самостоятельные решения", – добавил он.

Также в этом году в Москве впервые на выборах в стране будет применяться электронный реестр избирателей. В нем будут собраны данные абсолютно всех избирателей столицы вне зависимости от способа голосования: на участках, онлайн или дома.

"Главное преимущество электронного реестра избирателей в том, что система непрерывно собирает и обновляет всю ту информацию, которую ранее члены избирательных комиссий сверяли несколько часов", – рассказал начальник управления информатизации Мосгоризбиркома Владимир Мирюгин.

В начале июня в ЦИК РФ объявили о старте избирательной кампании по выборам. Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

