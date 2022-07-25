Участок БКЛ между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" закрыли до 22 августа

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

15:08

Более 10 тыс человек планируют привлечь к наблюдению за выборами в Москве

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве к наблюдению за предстоящими муниципальными выборами планируется привлечь больше 10 тысяч горожан. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты столицы.

Отмечается, что в понедельник состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, в ходе которого было решено начать набор наблюдателей.

"Общественный штаб готов набрать более 10 000 наблюдателей. Они будут следить за ходом голосования на избирательных участках столицы и обеспечивать его прозрачность", – приводятся в сообщении слова главы штаба Вадима Ковалева.

При этом, как и в прошлые разы, москвичи смогут проголосовать не только очно, но и онлайн. Такая возможность доступна при наличии полной учетной записи на mos.ru. Перед проведением выборов систему электронного голосования протестируют.

"Накануне выборов мы традиционно проводим общегородское тестовое голосование. <...> В этом году мы также планируем провести такой тест во второй половине августа и надеемся, что жители города примут в нем активное участие", – рассказал замруководителя Общественного штаба Илья Массух.

Между тем председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила, что применение формат онлайн-голосования поддерживает большинство партий. По ее словам, эта система уже не раз подтвердила свою надежность и прозрачность.

Ранее Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.

Между тем в понедельник, 25 июля, на портале госуслуг открылась подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах 11 сентября. Прием заявлений продлится до 24:00 5 сентября.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать