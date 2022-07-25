Более 10 тыс человек планируют привлечь к наблюдению за выборами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве к наблюдению за предстоящими муниципальными выборами планируется привлечь больше 10 тысяч горожан. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты столицы.
Отмечается, что в понедельник состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, в ходе которого было решено начать набор наблюдателей.
"Общественный штаб готов набрать более 10 000 наблюдателей. Они будут следить за ходом голосования на избирательных участках столицы и обеспечивать его прозрачность", – приводятся в сообщении слова главы штаба Вадима Ковалева.
При этом, как и в прошлые разы, москвичи смогут проголосовать не только очно, но и онлайн. Такая возможность доступна при наличии полной учетной записи на mos.ru. Перед проведением выборов систему электронного голосования протестируют.
"Накануне выборов мы традиционно проводим общегородское тестовое голосование. <...> В этом году мы также планируем провести такой тест во второй половине августа и надеемся, что жители города примут в нем активное участие", – рассказал замруководителя Общественного штаба Илья Массух.
Между тем председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила, что применение формат онлайн-голосования поддерживает большинство партий. По ее словам, эта система уже не раз подтвердила свою надежность и прозрачность.
Ранее Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.
Между тем в понедельник, 25 июля, на портале госуслуг открылась подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах 11 сентября. Прием заявлений продлится до 24:00 5 сентября.
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